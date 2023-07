Gil Vicente vence em Paços de Ferreira num particular com cinco golos

O Gil Vicente venceu hoje na casa do Paços de Ferreira, por 3-2, em encontro particular de futebol, com Fujimoto a 'bisar' e a disfarçar as dificuldades da equipa face à formação pacense, agora na II Liga.

O médio japonês abriu e fechou o marcador, com o reforço Roku, substituto de Fran Navarro, a marcar também para o Gil Vicente, num encontro em que o Paços também chegou a estar em vantagem, após tentos de Welton Júnior, na altura a fazer o 1-1, e João Celeri, este de grande penalidade.



A formação de Barcelos, da I Liga, sentiu dificuldades face ao Paços, com Luiz Carlos de início e bons indicadores deixados por Simão Rocha, Welton e Cipenga, apenas logrando ganhar superioridade e vantagem após a troca do ‘onze’ nos castores, a meio do segundo tempo.