Futebol Nacional
Gil Vicente vence Penafiel e fecha pré-temporada com triunfo
O Gil Vicente, I Liga de futebol, encerrou hoje a pré-temporada com uma vitória 2-0 frente ao Penafiel, II Liga, num jogo de preparação disputado, à porta fechada, no Centro de Treinos Adelino Ribeiro Novo, em Barcelos.
Os golos da equipa orientada por Luís Pinto foram apontados pelo avançado brasileiro Walace França e pelo médio dinamarquês Andreas Lausen, dois dos reforços contratados pelos gilistas para a nova temporada.
No sexto e último teste antes do arranque oficial da época, o treinador dos minhotos utilizou Lucão, David Moreira, Joelson, Ricardo Esgaio, Buatu, Gil Martins, Facundo Cáseres, Héctor Hernández, Santi García, Andreas Lausen, Walace França, Marvín e Daniel Amorim.
O triunfo permitiu ao Gil Vicente terminar a preparação da nova temporada com um saldo de três vitórias, um empate e duas derrotas, depois de ter perdido com o Paredes (3-1) e o Leixões (1-0), empatado com Felgueiras (1-1) e vencido FC Porto (1-0) Vianense (4-3), Vitória SC B (1-0) e agora Penafiel (2-0).
A equipa de Luís Pinto prepara agora a estreia oficial na temporada 2026/27 da I Liga, marcada para domingo, na receção ao Rio Ave.
No sexto e último teste antes do arranque oficial da época, o treinador dos minhotos utilizou Lucão, David Moreira, Joelson, Ricardo Esgaio, Buatu, Gil Martins, Facundo Cáseres, Héctor Hernández, Santi García, Andreas Lausen, Walace França, Marvín e Daniel Amorim.
O triunfo permitiu ao Gil Vicente terminar a preparação da nova temporada com um saldo de três vitórias, um empate e duas derrotas, depois de ter perdido com o Paredes (3-1) e o Leixões (1-0), empatado com Felgueiras (1-1) e vencido FC Porto (1-0) Vianense (4-3), Vitória SC B (1-0) e agora Penafiel (2-0).
A equipa de Luís Pinto prepara agora a estreia oficial na temporada 2026/27 da I Liga, marcada para domingo, na receção ao Rio Ave.