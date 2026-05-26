Gil Vicente vence Santa Clara e ganha vantagem na final da Taça Revelação

Logo aos nove minutos, Rodrigo Rodrigues inaugurou o marcador, tendo Gonçalo Maia, aos 17, ampliado a vantagem gilista, à qual os açorianos ainda responderam, por Rodrigo Dias, central que acabou expulso, ainda na primeira parte, por acumulação de cartões amarelos.



Com esta vitória, o Gil Vicente parte com uma vantagem mínima para o jogo decisivo do troféu, na segunda mão desta competição de sub-23, que se disputa no domingo, em Ponta Delgada, em São Miguel, nos Açores.



A equipa barcelense, que para disputar esta final tinha eliminado Sporting, Famalicão e Leixões, protagonizou uma entrada dominadora no desafio e, num dos primeiros remates à baliza contrária, colocou-se em vantagem, num remate cruzado de Rodrigo Rodrigues, aos nove minutos.



O tento não abrandou o ritmo dos nortenhos, que, perante um adversário com dificuldades em organizar jogo, acabaram, sem surpresa, por chegar ao 2-0, numa jogada de envolvência trabalhada por Rodrigo Rodrigues e Manu Teixeira, e finalizada pelo capitão Gonçalo Maia, aos 17 minutos.



O Santa Clara, que tinha eliminado Rio Ave, Académico de Viseu e Benfica para poder disputar a conquista do troféu, despertou para o jogo após sofrer o segundo golo.



Depois de alguns contragolpes, os insulares reduziram, aos 20 minutos, de bola parada, num livre cobrado por Hiago Santos que Rodrigo Dias desviou de cabeça para o 2-1.



O central do Santa Clara acabaria por estar em evidência, mas pela negativa, já perto do intervalo, quando, depois de perder uma bola, rasteirou Mohamed Kaba e viu o segundo cartão amarelo, aos 41 minutos, deixando a equipa reduzida a 10 unidades.



O Gil Vicente tentou aproveitar essa superioridade numérica na segunda parte, mas, apesar de manter a intensidade e criar oportunidades, não mostrou igual eficácia, perante um Santa Clara que se fechou bem e ainda ameaçou o empate, também de bola parada.



Os açorianos levam assim a decisão para o seu terreno, no jogo da segunda mão, marcado para domingo, às 17:00 locais (18:00 em Lisboa).



Jogo no Estádio Cidade de Barcelos, em Barcelos.







Gil Vicente – Santa Clara, 2-1.



Ao intervalo: 2-1.



Marcadores:



1-0, Rodrigo Rodrigues, 09 minutos.



2-0, Gonçalo Maia, 17.



2-1, Rodrigo Dias, 20.



Equipas:



- Gil Vicente: Miguel Vieira, Manu Teixeira (Tiago Gonçalves 59), Diogo Costa, João Castro (Miguel Silva, 77), Gonçalo Paiva, Gonçalo Maia, Guilherme Beleza (Guilherme Freitas, 77), Rodrigo Rodrigues (Ricardo Martins, 88), Bassco Soyer (Pedro Sanca, 88), João Martins e Mohamed Kaba.



(Suplentes: José Malheiro, Tiago Gonçalves, Guilherme Freitas, Ricardo Martins, Pedro Sanca, Miguel Silva, Pedro Faria, Hugo Travassos, Bruno Santos, Iliyas Abil, Estevão Spencer e James Rodrigues).



Treinador: Luís Ricardo.



- Santa Clara: Neneca, Edgar Antunes, Rodrigo Mendes, Ítalo Barbosa, Rodrigo Dias, Carlos Amaral, Isaac Valença (Diego Tavares, 70), Tiago Queiroz, Osvaldo Miranda (Vitinho, 79), Hiago Santos (Andrey Carvalho, 90+3) e Edgar Mélvin (José Franco, 46)



(Suplentes: Artur Fernandes, José Franco, Diego Tavares, Murilo Oncken, Gonçalo Antunes, Vital Maia, Ayrton Figueira, Andrey Carvalho, Martim Madeira e Vitinho.



Treinador: Nelson Antunes



Árbitro: Fã Sanhã (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Tiago Queiroz (26), Rodrigo Dias (34 e 41), Hiago Santos (54), Manu Teixeira (54), Bassco Soyer (61), Tiago Gonçalves (73), Carlos Amaral (88) e Gonçalo Paiva (90). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Rodrigo Dias (41)



Assistência: cerca 2.000 espetadores.