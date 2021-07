Godfried Frimpong troca Benfica pelo Moreirense e assina por quatro épocas

"O Moreirense SAD informa que chegou a acordo com o atleta Godfried Frimpong, tendo este rubricado um contrato com o nosso clube para as próximas quatro temporadas”, informam os minhotos, em comunicado publicado no sítio oficial na Internet.



Godfried Frimpong, de 22 anos, formou-se nos holandeses do Sparta de Roterdão e ingressou no Benfica em 2015, mas nunca se estreou no plantel principal, tendo jogado pela equipa B nas últimas três épocas, além de alinhar nos juniores e nos sub-23.



O lateral esquerdo vai concorrer com Abdu Conté e Pedro Amador e torna-se o quarto reforço do Moreirense para 2021/22, depois das apostas no defesa Artur Jorge (ex-APOEL) e no médio croata Nikola Jambor (ex-Rio Ave), além da aquisição definitiva do guarda-redes brasileiro Kewin, que estava emprestado na época passada pelo Mirassol.



Os ‘cónegos’ iniciaram na segunda-feira o estágio de pré-época, que se prolonga até domingo, em Ofir, no concelho de Esposende, tendo em vista a visita ao estádio do Penafiel, da II Liga, em 25 de julho, em encontro da primeira fase da Taça da Liga.