Golo de André Almeida dá vitória ao Sporting da Covilhã sobre a Oliveirense

Os 'serranos' dominaram todo o encontro e foram a única formação a criar perigo e a ter oportunidade de marcar.



Enquanto aos 'leões da serra' faltou acerto na finalização, a equipa de Oliveira de Azeméis mostrou dificuldade em progredir com a bola controlada no meio-campo serrano e nunca conseguiu assustar.



O primeiro aviso do Covilhã foi dado por Gleison. Ao minuto 12, Gilberto recebeu a bola de Tiago Moreira e obrigou Arthur a defesa apertada para fora. Na sequência do canto, Gleison, servido por Jaime, introduziu a bola na baliza, mas Hélder Malheiro anulou o golo, por fora de jogo.



Novamente de bola parada, Gleison obrigou a nova intervenção do guardião da Oliveirense e, aos 39 minutos, Gilberto ajudou a desenhar ocasião soberana, só que Filipe Cardoso, sem marcação na área, de cabeça, falhou o alvo.



No reatamento, Bizarro substituiu Lamine pelo avançado Deivison e o brasileiro protagonizou de imediato duas boas situações para pôr os 'serranos' na frente.



Sem aliviar a pressão, o Covilhã encostou a Oliveirense junto à sua área e sufocou os visitantes com uma sucessão de ataques e de remates, mas faltou eficácia para concretizar.



A partir dos 57 minutos a equipa orientada por Raul Oliveira, sem conseguir reagir, ficou numa situação mais difícil, depois da expulsão de Luisinho, que viu a segunda cartolina amarela.



Os serranos abrandaram o ritmo, o treinador foi reforçando o ataque e acabaram por chegar à vantagem de bola parada, aos 84 minutos. Jean Felipe bateu o canto e o central André Almeida saltou mais alto na área e cabeceou certeiro.



A vitória mantém o Sporting da Covilhã no 12.º lugar da classificação, com 29 pontos, enquanto a Oliveirense permanece no 16.º posto da tabela, com 22 pontos, quatro acima da zona de despromoção.