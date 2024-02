Golo de Danrlei ao Benfica B vale ponto precioso ao ‘aflito’ Leixões

Vindos de duas derrotas, os benfiquistas adiantaram-se no marcador ainda na primeira parte por Gerson Sousa, mas, já na reta final do encontro, permitiram que os leixonenses chegassem ao golo por intermédio de Danrlei, defesa que, graças ao seu golo, interrompeu uma série de três desaires consecutivos da sua equipa.



A primeira parte do encontro no Seixal foi pautada pelo equilíbrio, tanto ao nível da posse de bola como nos remates efetuados às balizas, quase sempre sem obrigarem os guarda-redes André Gomes, do Benfica, e Stefanovic, do Leixões, a terem de se aplicar.



O desacerto na finalização só foi contrariado aos 39 minutos, momento em que, na sequência de um canto, Gerson Sousa inaugurou o marcador para as ‘águias’. Oportuno, o atacante rematou para o 1-0, depois de Lacroix desviar ao primeiro poste para o colega, que não desperdiçou a oportunidade de colocar a sua equipa em vantagem antes do intervalo.



No segundo tempo, o Benfica B entrou determinado a ampliar a vantagem e só não o conseguiu fazer devido a duas defesas providenciais do sérvio Stefanovic, a evitar que os remates de Nuno Félix e Pedro Santos, aos 63 e 73 minutos, respetivamente, tivessem sucesso.



A lutar pela fuga aos últimos lugares, os leixonenses nunca desistiram de procurar o golo do empate, acabando, aos 83 minutos, num lance algo fortuito, que surgiu após a cobrança de um canto, por chegar ao 1-1, num desvio com o peito do defesa Danrlei. O golo galvanizou a equipa de Matosinhos, que, aos 90+3, viu Vitó surgir em zona privilegiada, mas a errar o alvo naquele que seria o golo do triunfo.



Jogo no Benfica Campus, no Seixal.



Benfica B – Leixões, 1-1.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Gerson Sousa, 39 minutos.



1-1, Danrlei, 83.



Equipas:



- Benfica B: André Gomes, João Tomé, Bajrami, Lacroix, Rafael Rodrigues, Nuno Félix, Hugo Félix (Henrique Pereira, 74), Diogo Prioste (Jevsenak, 75), Pedro Santos, Cauê dos Santos (Gustavo Varela, 74) e Gerson Sousa (Gilson Benchimol, 90+1).



(Suplentes: Pedro Souza, Diogo Spencer, Gustavo Marques, Rafael Luís, Jevsenak, José Marques, Gilson Benchimol, Gustavo Varela e Henrique Pereira).



Treinador: Nélson Veríssimo.



- Leixões: Stefanovic, Léo Bolgado, Danrlei, Rafael Vieira (Bruno Ventura, 65), Paulinho (Adriano Amorim, 77), Fabinho (Vitó, 59), Evrard Zag, Paulinho, Simãozinho (Daniels, 59), Agostinho (Paulité, 58) e João Marcos.



(Suplentes: Ricardo Ribeiro, João Amorim, Gabriel Noga, Bruno Ventura, Vitó, Moisés Conceição, Adriano Amorim, Daniels e Paulité).



Treinador: Carlos Fangueiro.



Árbitro: Bruno José Costa (AF Viana do Castelo).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Paulinho (42), Danrlei (55), Vitó (76) e Jevsenak (90).



Assistência: Cerca de 800 espetadores.