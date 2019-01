Golo de Dyego Sousa dá vitória do Sporting de Braga sobre Santa Clara

Lusa Comentários 29 Jan, 2019, 23:14 | Futebol Nacional

O golo do melhor marcador da Liga portuguesa, anotou o 13.º tento na prova, surgiu aos 56 minutos e permitiu aos bracarenses somarem mais três pontos, numa partida em que os açorianos desperdiçaram uma oportunidade soberana para se adiantarem no marcador instantes antes do golo do Braga, quando Osama Rashid permitiu a Tiago Sá defender uma grande penalidade, aos 54 minutos.



A vitória permite ao Sporting de Braga manter o terceiro lugar na Liga, agora com 43 pontos, menos um do que o Benfica, segundo classificado, e três do que o líder FC Porto, que apenas joga na quarta-feira, enquanto o Santa Clara é 10.º com 21.