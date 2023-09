Golo do avançado Welthon apura Torreense e elimina Oriental da Taça de Portugal

Um golo de cabeça do brasileiro Welthon, aos 67 minutos, bastou para o Torreense eliminar o Oriental, no Estádio Engenheiro Carlos Salema.



Após uma primeira parte algo morna, sem situações claras de golo, foi o avançado ‘canarinho’ a decidir tudo a favor do Torreense, fazendo o sexto golo na temporada com a camisola azul grená, depois dos cinco apontados na II Liga.



O primeiro sinal de algum perigo na partida em Marvila só surgiu ao quarto de hora, e para a formação do Oriental, com Wilson Kennedy a cabecear para defesa do guarda-redes Carlos Henriques.



No entanto, o Torreense mostrou-se mais ameaçador até ao intervalo, criando duas boas situações para abrir o ativo, mas Antoine, num disparo por cima da trave, e David Tavares, num remate para defesa fácil de Tomás Godinho, não foram eficazes.



A abrir o segundo tempo, o Oriental voltou a tentar, num golpe de cabeça de Didi e, depois, num disparo forte de Luís Elói, ao poste.



O treinador do Torreense, Rui Ferreira, refrescou, então, o ataque, com as entradas de Welthon, Patrick e André Rodrigues, e a formação da zona Oeste ganhou outra acutilância ofensiva, acabando por adiantar-se no marcador através da cabeçada certeira de Welthon.



O Oriental não desistiu e criou uma grande oportunidade para chegar ao empate, aos 82 minutos, num remate de cabeça de Didi à base do poste.



Até final, ainda foi o Torreense a dispor de uma derradeira ocasião para sentenciar a eliminatória, através de um remate forte de André Rodrigues à barra.



Jogo no Estádio Eng. Carlos Salema, em Marvila, Lisboa.



Oriental – Torreense, 0-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



0-1, Welthon, 67 minutos



Equipas:



- Oriental: Tomás Godinho, David Bonito, David Crespo, Diogo Branco, Zé Pedro, Hugo Machado, Léléco, Fábio Cruz (Leo, 73), Luís Elói (Fábio Arcanjo, 73), Didi e Wilson Kennedy.



(Suplentes: André Marques, Deritson Lopes, Diogo Costa, Leo, Fábio Arcanjo, Vítor Sanches, Hugo Machado Jr., Gonçalo Mendes e Rui Martins).



Treinador: Tuck.



- Torreense: Carlos Henriques, D’Alberto, Fran Gonzalez, Tassano, Keffel (Joãozinho, 73), David Tavares (Balanta, 82), Benny, Rodrigo Borges, Arriba (André Rodrigues, 62), Antoine (Welthon, 61) e Pipe Goméz (Patrick, 62).



(Suplentes: Ricardo Fernandes, João Afonso, Welthon, Correa, André Rodrigues, Patrick, Balanta, Joãozinho e Renteria).



Treinador: Rui Ferreira.



Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Keffel (70), D’Alberto (76), David Crespo (78) e Fran Gonzalez (81).



Assistência: Cerca de 450 espectadores.