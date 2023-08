Golos de Moha Keita e Zé Pedro dão empate entre Belenenses e FC Porto B

No regresso do Estádio do Restelo ao ‘mapa’ das competições profissionais, os golos só surgiram na segunda parte, com Keita a adiantar os lisboetas, aos 67 minutos, antes de Zé Pedro repor a igualdade para os portistas, aos 75.



No Belenenses, o técnico Bruno Dias promoveu apenas uma alteração no ‘onze’ em relação à derrota na Vila das Aves (1-0), colocando o maltês Cain Attard na lateral-direita, em vez de Tiago Manso.



Na formação B do FC Porto, que empatou (1-1) diante do Tondela, na jornada inaugural da II Liga, o técnico António Folha efetuou duas alterações, fazendo entrar Martim Fernandes e Ussumane Djaló para os lugares de João Mendes e Bernardo Folha.



Após uma entrada mais assertiva na partida, o Belenenses sofreu um susto ao minuto oito: Rui Monteiro encostou para o fundo da baliza, mas o lance acabou invalidado pelo árbitro assistente, assinalando bola fora do terreno de jogo, no cruzamento saído do pé direito de Martim Fernandes.



Através das investidas pelo flanco direito, o FC Porto B foi colocando a defesa do Restelo ‘em sentido’, mas, a partir da meia hora de jogo, o trio ofensivo do Belenenses – composto por Clé, Ricardo Matos e Sambú – ganhou maior ascendente, apesar de poucas vezes ter conseguido incomodar o guarda-redes Meixedo.



Aliás, o lance de maior ‘frisson’ do Belenenses até ao intervalo terminou mesmo nas mãos do guarda-redes portista, na sequência de um ‘pontapé de bicicleta’ de Ricardo Matos, ao qual Clé não conseguiu dar o melhor seguimento, chegando um pouco atrasado para finalizar.



No segundo tempo, o Belenenses voltou a ficar perto do golo à passagem da hora de jogo, num remate rasteiro de Sambú, travado por um corte precioso de um defesa contrário, mas os ‘dragões’ voltariam à ‘carga’, com Jorge Meireles quase a tirar partido de um erro do guarda-redes David Grilo.



Ao minuto 67, o Belenenses chegou à vantagem através do senegalês Moha Keita, num remate ‘fulminante’ de primeira, após cruzamento de Cain Attard.



No entanto, o FC Porto restabeleceu a igualdade pouco depois, na sequência de um livre direto cobrado superiormente pelo defesa central Zé Pedro.



Nos instantes finais, Hélio Cruz ainda dispôs de grande chance para dar a vitória ao Belenenses, mas o remate forte saiu na direção do guarda-redes Meixedo.



Na próxima jornada da II Liga o Belenenses volta a jogar no Restelo, perante o Mafra, enquanto o FC Porto B recebe a União de Leiria.







Jogo no Estádio do Restelo em Lisboa



Belenenses – FC Porto B, 1-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Moha Keita, 67 minutos.



1-1, Zé Pedro, 75.







Equipas:



- Belenenses: David Grilo, Cain Attard (Rúben Pina, 90), Rui Correia, Chima Akas, Saná, Duarte Valente, Chapi Romano (Hélio Cruz, 58), Danilson Tavares (Felipe Dini, 57), Clé (Moha Keita, 58), Ricardo Matos e Sambú (Tiago Moninhas, 79).



(Suplentes: Guilherme Oliveira, Tiago Manso, André Serra, Hélio Cruz, Felipe Dini, Pedro Carvalho, Rúben Pina, Tiago Moninhas, Moha Keita).



Treinador: Bruno Dias.



- FC Porto B: Francisco Meixedo, Martim Fernandes, Zé Pedro, Gabriel Brás, Rodrigo Pinheiro (António Ribeiro, 84), Rodrigo Fernandes, Vasco Sousa, Ussumane Djaló (Dinis Rodrigues, 71), Abraham Marcus (Rodrigo Mora, 69), Kennyd (Jorge Meireles, 45) e Rui Monteiro (Nilton Varela, 69).



(Suplentes: Diogo Fernandes, Dinis Rodrigues, Romain Correia, António Ribeiro, Eric Pimentel, Nilton Varela, Adramane Cassamá, Jorge Meireles e Rodrigo Mora).



Treinador: António Folha.







Árbitro: Bruno Costa (AF Viana do Castelo).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rodrigo Fernandes (48), Saná (69) e Gabriel Brás (70).



Assistência: Cerca de 1.700 espetadores.