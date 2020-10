Gomes e Proença felicitam Luís Filipe Vieira pela reeleição

”, refere Fernando Gomes.Em nota publicada no sítio oficial da FPF na Internet, o líder federativo diz ainda ter a certeza de que “os novos órgãos eleitos (do Benfica) tudo farão para reforçar estas apostas, continuando assim a prestigiar o clube, o desporto nacional e o país".Fernando Gomes considera ainda que “no mais concorrido ato eleitoral da história do clube”, que tornou evidente “uma organização muito profissional e um civismo assinalável, os sócios exprimiram de forma exemplar o seu direito e as suas opções”.Luís Filipe Vieira, candidato da lista A, venceu as eleições com 62,59% (471.660 votos), batendo a lista B, liderada por João Noronha Lopes, que conseguiu 34,71% (261.574), e a lista D, encabeçada por Rui Gomes da Silva, que ficou em 1,64% (12.341).O presidente dos encarnados, de 71 anos, que já é o presidente com mais tempo na liderança do Benfica, foi reeleito para o quadriénio 2020-2024, depois de ter sido eleito pela primeira vez há 17 anos, em 2003.

As eleições de quarta-feira para a presidência do Benfica bateram o recorde histórico das mais votadas de sempre, com 38.102 votantes, superando o registo alcançado no sufrágio de 2012, quando 22.676 exerceram o direito de voto, num ato em que Vieira foi desafiado por Rui Rangel.