Gomes Mendes quer pacificar a Liga

Linhas mestras do programa



"Há um conjunto de agendas que estão bem identificadas de negociação, quer com a Federação Portuguesa de Futebol, quer com a governação deste país, no sentido de encontrarmos condições mais equilibradas para que o futebol se possa desenvolver e possa competir internacionalmente", referiu.



Sobre a data do escrutínio, agendado para 11 de abril, e que mereceu críticas do outro candidato, Gomes Mendes esclareceu que a decisão foi tomada após ouvir os clubes.



José Gomes Mendes elegeu como eixos do seu projeto a “competitividade desportiva, a sustentabilidade financeira e o impacto institucional, promocional e social", vincou a importância de temas como a centralização dos direitos audiovisuais ou a internacionalização do futebol profissional português.



As eleições para presidência da LPFP, que visam o mandato intercalar 2025-2027, estão agendadas para 11 de abril, sendo que, até ao momento, apenas José Gomes Mendes e Reinaldo Teixeira apresentaram as respetivas candidaturas.





”, vincou o candidato, após a apresentação da sua candidatura, na sede da LPFP, no Porto.O tema surgiu na sequência da presença dos presidentes do FC Porto, André Villas-Boas, e do Sporting de Braga, António Salvador, na cerimónia, sendo notada a ausência de representantes de Benfica e Sporting, que estiveram na apresentação do outro candidato ao cargo, Reinaldo Teixeira.José Gomes Mendes, de 63 anos, engenheiro civil de formação, com atividade no mundo académico e que desempenhou funções de secretário de Estado nos dois primeiros governos liderados por António Costa, preferiu salientar as ideias do seu projeto, defendendo que a sua experiência e equipa que reuniu são fatores determinantes para assumir a liderança da LPFP.”, disse.O candidato, que ainda exerce o cargo de presidente da Mesa da Assembleia Geral da LPFP, sublinhou a importância de negociações institucionais para garantir o crescimento do futebol português.