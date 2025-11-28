Gonçalo Brandão pretende ver Casa Pia a "travar" e "fazer mal`" ao Alverca

“Olhamos para o que nós, dentro do nosso modelo de jogo, podemos fazer para travar ofensivamente o Alverca, no que podemos fazer para lhes ‘fazer mal’ defensivamente. O processo é este, nunca descurando a nossa equipa e o nosso modelo, que são sempre o mais importante”, informou o técnico, que cumprirá o terceiro jogo ao comando dos ‘gansos’ e ainda não foi derrotado.



Gonçalo Brandão regista uma igualdade frente ao Benfica (2-2), para o campeonato, e uma vitória sobre o Alpendorada (3-0), que valeu a qualificação para os oitavos de final da Taça de Portugal.



“Estamos a trabalhar em cima do nosso processo, do que queremos ver na equipa. O jogo da Taça foi mais um jogo dentro desse percurso, de um processo que queremos ver, e é assim que estamos a trabalhar”, acrescentou o técnico, de 39 anos.



O Casa Pia receberá o Alverca no regresso do campeonato português após a pausa para as seleções nacionais e a quarta eliminatória da Taça de Portugal.



As duas formações empataram os seus últimos encontros para o campeonato, o Casa Pia na deslocação ao Estádio da Luz, onde arrancou uma igualdade a duas bolas com um golo nos descontos, e o Alverca na receção ao Rio Ave (1-1).



O Casa Pia, 15.º classificado com nove pontos, joga frente ao Alverca, 14.º, com 11, no sábado, no Estádio Municipal de Rio Maior, às 15:30, em encontro arbitrado por Ricardo Baixinho, da Associação de Futebol de Lisboa.