Gonçalo Brandão rejeita jogo “de vida ou morte” para o Casa Pia em Tondela

“A mentalidade é sempre ganhar sim ou sim. A proximidade entre as duas equipas na tabela classificativa dá a ideia de jogo de vida ou morte, mas é apenas um jogo que queremos ganhar, pela tabela e também para consolidar ainda mais o nosso processo. Queremos ganhar, como queríamos ganhar os outros jogos. Não vai ser um jogo de vida ou morte. Temos de ir tranquilos, pensar apenas neste jogo, sem olhar para a tabela ou ter pressões exteriores”, disse, em conferência de imprensa.



Os ‘gansos’ foram eliminados da Taça de Portugal pelo Torreense, da II Liga, na quarta-feira, e no campeonato seguem sem triunfos há nove jogos consecutivos, pois a última vitória na prova remonta já a 14 de setembro, num 2-0 na visita a Arouca.



“Neste momento, o Tondela é um adversário direto na tabela, mas ainda há muito campeonato pela frente e temos de nos focar jogo a jogo. Sem olhar para a tabela, temos de nos focar no processo e estarmos concentrados no que temos de fazer para conquistar os três pontos”, considerou o antigo defesa central, com 39 anos.



Apesar do desaire que ditou a saída da prova ‘rainha’, Gonçalo Brandão ressalvou que o processo “está cada vez mais assimilado” e viu evolução nesse encontro, o que ajudou na preparação mais curta para o encontro com o conjunto tondelense.



“Temos 24 horas para chorar uma derrota e 24 horas para festejar uma vitória. Os jogadores sabiam que era uma grande oportunidade de avançar na Taça, quiseram ganhar, trabalharam, tivemos oportunidades, não aconteceu. Vimos o que correu bem e menos bem, corrigimos, passámos a mensagem estratégica e concentrar no Tondela. Ficámos tristes e chateados, não podemos é ficar até hoje. Não é para esquecer, mas temos de pensar à frente. A vida do futebol é esta”, vincou também.



Gonçalo Brandão assumiu que trabalhar em cima de vitórias seria importante para elevar animicamente o grupo e assegurou que o Casa Pia entrará em campo com a melhor equipa possível, sem grandes mudanças, para encarar um duelo “difícil”.



“O ‘mister’ Cristiano Bacci já trabalhou antes em Portugal e organiza sempre muito bem as suas equipas. Saem muito bem em transição e vamos esperar um Tondela agressivo e competente. Vai ser um jogo muito difícil, como são todos nesta I Liga. Eu não espero nada diferente do Tondela, uma equipa muito compacta”, afirmou.



O Casa Pia, 16.º colocado, com 10 pontos, visita o Tondela, 17.º e penúltimo, com nove, no domingo, às 18:00, no Estádio João Cardoso, em Tondela, da 15.ª jornada da I Liga de futebol, com a arbitragem de Miguel Fonseca, da associação do Porto.