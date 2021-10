Gonçalo Inácio volta aos treinos do Sporting

O central participou, sem limitações, nos 15 minutos de treino abertos à comunicação social, na Academia Sporting, e juntou-se a Pedro Gonçalves, que voltou também a trabalhar às ordens do treinador Rúben Amorim durante a semana passada.Jovane Cabral e Neto foram os únicos elementos do plantel principal que não subiram ao relvado por motivo de lesão, ficando a trabalhar no ginásio, num dia de trabalho marcado por muitas ausências dos jogadores internacionais ao serviço das respetivas seleções.

Para colmatar as ausências, Ruben Amorim chamou 12 jogadores das equipas secundárias do clube lisboeta: Bernardo Sousa, Gonçalo Costa, José Marsà, Lucas Dias, Hevertton Santos, Rodrigo Ribeiro, Edson Silva, Edu Pinheiro, Tiago Rodrigues, Tiago Santos, Vando Félix e Etienne Catena.