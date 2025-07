Gondomar despede-se de Diogo Jota e irmão André Silva em clima de consternação

Ao longo da tarde, centenas de pessoas foram-se juntando nas imediações da Capela Mortuária de Gondomar, entre familiares, jogadores, dirigentes desportivos e populares. A polícia garantiu o controlo do acesso ao espaço, restringido-o a familiares e amigos mais próximos dos dois irmãos.



Entre os primeiros a marcar presença estiveram o futebolista Jota Silva, do Nottingham Forest, que deixou uma coroa de flores, o ‘chef’ Rui Paula, que participou na organização do casamento de Diogo Jota, e vários adeptos do Penafiel, clube em que jogava André Silva.



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, chegou ao local às 14:52, acompanhado pelo presidente da Câmara de Gondomar, Luís Filipe Araújo, pelo presidente da Associação de Futebol do Porto, José Manuel Ribeiro, e pelo vereador do Desporto, José Fernando Moreira. Cerca de 20 minutos depois, chegou o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença.



Pouco depois, deram entrada os pais dos dois irmãos e o empresário Jorge Mendes, antes de marcarem presença internacionais portugueses João Moutinho e Ricardo Horta, que partilharam o espaço da seleção nacional com Diogo Jota, seguidos do presidente do FC Porto, André Villas-Boas, e do diretor para o futebol dos ‘dragões’, Jorge Costa.



O Presidente da República abandonou o local quase uma hora depois de ter chegado e não prestou quaisquer declarações aos jornalistas.



Ao longo da tarde, passaram ainda pela capela Domingos Paciência e o treinador Vasco Seabra, que treinou Diogo Jota nas camadas jovens do Paços de Ferreira, assim como outros elementos ligados ao futebol e diversos jogadores do Penafiel.



O funeral está marcado para sábado, às 10:00, na Igreja Matriz de Gondomar, com missa presidida pelo bispo do Porto, D. Manuel Linda.



Diogo Jota, de 28 anos, e o irmão André Silva, de 25, morreram na quinta-feira de madrugada, num acidente de viação na A52, em Cernadilla, Zamora, em Espanha.



O avançado internacional português jogava no Liverpool, emblema que representava há cinco épocas e pelo qual venceu uma Liga inglesa, uma Taça de Inglaterra e duas Taças da Liga, sagrando-se ainda campeão do Championship, o segundo escalão inglês, com o Wolverhampton.



Depois da formação no Gondomar e no Paços de Ferreira, o avançado representou por uma época o FC Porto, por empréstimo do Atlético de Madrid, sendo depois cedido pelos espanhóis ao Wolverhampton, no qual esteve três temporadas.



Na seleção portuguesa, Diogo Jota somou 49 internacionalizações, tendo conquistado duas edições da Liga das Nações, a mais recente no mês passado, em Munique.