Gonzalo Plata limitado no treino do Sporting

De acordo com o site oficial dos `leões`, Plata, que ainda não foi utilizado esta temporada, marcou presença no relvado da Academia de Alcochete, mas trabalhou de forma condicionada.

O jogador, de 20 anos, é assim a única dúvida no plantel do Sporting para o encontro frente ao penúltimo classificado da I Liga.

O Sporting volta a treinar na sexta-feira, às 10:00, novamente na sua academia e, às 16:30, o técnico Rúben Amorim irá fazer a antevisão do duelo com o Famalicão, numa conferência de imprensa que vai decorrer no Estádio José Alvalade.

No sábado, os campeões nacionais, que lideram a I Liga em igualdade pontual com o Benfica, deslocam-se ao terreno do Famalicão, numa partida agendada para as 20:30.