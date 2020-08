Governo acredita na retoma do futebol juvenil

João Paulo Rebelo partilhou essa vontade no final da cerimónia dos sorteios dos calendários da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, embora vincando que "o contexto ainda é de cautela".", disse o governante.João Paulo Rebelo lembrou que "o desporto é essencial para toda a sociedade", mas vincou que a retoma tem de ser feita "com segurança para não dar um passo para trás no combate à pandemia".





Público nos estádios é preciso cautela







Sobre o regresso do público aos recintos desportivos, o Secretário de Estado partilhou que tem tido " várias reuniões com a Direção-Geral da Saúde com o objetivo de contribuir para a saúde pública”, mas também para que "em breve possa haver público nas bancadas".", disse João Paulo Rebelo.A diretora-geral da Saúde garantiu que a possibilidade de o público regressar aos estádios de futebol está a ser "analisada e ponderada".Graça Freitas, que participou na cerimónia do sorteio das competições da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, não se quis comprometer com datas, lembrando que "".", disse.