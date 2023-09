`Grandes` conhecem adversários na fase de grupos da Taça da Liga

Os quatro primeiros da I Liga de 2022/23 vão estar em grupos separados, com dois adversários, entre os ‘sobreviventes’, nos quais se encontram os também primodivisionários Arouca, Casa Pia, Estoril Praia e Farense e AVS, Leixões, Nacional e Tondela, do segundo escalão.



O sorteio da fase de grupos da 17.ª edição da Taça da Liga está marcado para as 12:00, na sede da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), no Porto.



Os vencedores de cada um dos grupos vão defrontar-se na ‘final four’, mais uma vez marcada para Leiria, com meias-finais em 23 e 24 de janeiro e a final em 27.



O Benfica é o recordista de triunfos na competição, com sete, mais três do que o Sporting, num historial que conta ainda com Sporting de Braga, com dois títulos, Moreirense, Vitória de Setúbal e FC Porto, com um cada.