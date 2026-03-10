`Grandes`, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães renovam inscrições das equipas B

Em comunicado, a LPFP dá conta da renovação das inscrições dos cinco emblemas para as épocas 2026/27 e 2027/28.



Benfica B e FC Porto B participam ininterruptamente há 14 temporadas na II Liga, enquanto a equipa secundária dos ‘leões’ voltou ao segundo escalão esta temporada, depois da despromoção em 2017/18, após seis presenças seguidas, também desde 2012/13.



Sporting de Braga B e Vitória de Guimarães B disputam a Liga 3, mas, mesmo assim, asseguraram a renovação das inscrições destas equipas, no caso de uma eventual subida, para as próximas duas temporadas.



Os dois emblemas minhotos participaram também no regresso das equipas B à II Liga, em 2012/13, com os bracarenses a disputarem a prova sete temporadas seguidas, até à descida em 2018/19, enquanto os vimaranenses foram despromovidos logo na primeira época, regressando à competição em 2014/15, até serem despromovidos na mesma edição do rival.