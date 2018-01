Grimaldo troca Benfica pelo Nápoles no final da época

Mário Aleixo - RTP 24 Jan, 2018, 10:22 / atualizado em 24 Jan, 2018, 10:23 | Futebol Nacional

O contrato será válido a partir do início da época de 2018/19.



O acordo ficou concluído após uma reunião em Lisboa entre responsáveis do clube da Luz e o diretor desportivo do clube transalpino Cristiano Giuntoli.



O Benfica receberá 30 milhões de euros pela transferência de Grimaldo, devendo o clube português encaixar um verba final de 26 mil euros, porque que terá de dar ao Barcelona cerca de quatro milhões.



A transferência de Grimaldo faz com que o Benfica, de imediato, acelera o processo de recrutamento de um substituto do espanhol.



Augustinsson, do Werder Bremen, e Olaza, do Talleres, são os nomes que estarão na lista do clube encarnado como possíveis sucessores do espanhol.