Grupo de sócios do Braga quer debater "aumentos colossais" dos lugares anuais

Grupo de sócios do Braga quer debater "aumentos colossais" dos lugares anuais

Um grupo de sócios do Sporting de Braga anunciou hoje que vai dar início a uma recolha de assinaturas para a realização de uma assembleia geral extraordinária para debater os “aumentos colossais” dos preços dos lugares anuais.

Lusa /
Foto: Sporting Clube Braga

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O grupo “O Escadote” lamenta, na sua página Facebook, que este aumento, que se segue ao da época transata, "duas temporadas consecutivas de aumentos colossais", possa colocar em causa a “simbiose quase perfeita entre dirigentes, jogadores, demais profissionais do clube e os associados” com que a época 2025/26 terminou.

Com aumentos em todos os setores do Estádio Municipal de Braga reservados aos sócios, e que chegam aos 120 por cento, como na categoria sub-14 (na bancada poente lateral), a mais penalizada, há também a registar o fim do ‘pack família’, que permitia a um agregado familiar adquirir lugares de forma mais económica, ou da categoria ‘estudante’.

Os adeptos vão promover a partir de terça-feira a recolha de assinaturas pela cidade para requerer uma AG extraordinária com o objetivo de debater o assunto.

Estatutariamente, são exigidas pelo menos 250 assinaturas de sócios pagantes, ou, em alternativa, mil votos, e para a AG se realizar, dois terços das pessoas que assinarem a petição terão que estar presentes nessa reunião, lembra o grupo.
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