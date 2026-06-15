Grupo de sócios do Braga quer debater "aumentos colossais" dos lugares anuais

O grupo “O Escadote” lamenta, na sua página Facebook, que este aumento, que se segue ao da época transata, "duas temporadas consecutivas de aumentos colossais", possa colocar em causa a “simbiose quase perfeita entre dirigentes, jogadores, demais profissionais do clube e os associados” com que a época 2025/26 terminou.



Com aumentos em todos os setores do Estádio Municipal de Braga reservados aos sócios, e que chegam aos 120 por cento, como na categoria sub-14 (na bancada poente lateral), a mais penalizada, há também a registar o fim do ‘pack família’, que permitia a um agregado familiar adquirir lugares de forma mais económica, ou da categoria ‘estudante’.



Os adeptos vão promover a partir de terça-feira a recolha de assinaturas pela cidade para requerer uma AG extraordinária com o objetivo de debater o assunto.



Estatutariamente, são exigidas pelo menos 250 assinaturas de sócios pagantes, ou, em alternativa, mil votos, e para a AG se realizar, dois terços das pessoas que assinarem a petição terão que estar presentes nessa reunião, lembra o grupo.