Guarda-redes brasileiro Matheus Nogueira reforça Portimonense até 2026

“É o meu primeiro passo na Europa. Estou muito feliz por estar aqui”, disse o guardião, de 25 anos, em conferência de imprensa realizada no Estádio Municipal de Portimão.



O jogador, formado no Grêmio, passou depois, já como sénior, por Goiânia, CEOV Operário, Cuiabá, XV de Piracicaba e ABC, que representou na terceira divisão brasileira em 2022.



Depois dos primeiros contactos com os algarvios, Matheus Nogueira falou com amigos que passaram por Portugal, incluindo Gustavo Hebling, ex-jogador do Portimonense.



“Ele disse-me: ‘Mano, vai. É show de bola’. Quando cheguei, pude comprovar que a estrutura é fantástica e fui muito bem recebido pelos atletas, pelo ‘staff’, por todos”, afirmou o guardião, que ocupa a vaga deixada pelo turco Berke Özer, regressado ao país natal poucos meses depois de ter sido contratado.



Na pesquisa que fez pelo Portimonense, Matheus Nogueira apercebeu-se do histórico recente de guarda-redes dos algarvios – como Gonda, que representou o Japão no Mundial2022, e Samuel Portugal, transferido para o FC Porto –, que lhe servirão de exemplo para singrar.



“Percebi que há um histórico bom de grandes ‘goleiros’ aqui. O Nakamura também está a destacar-se bem agora, assim como o Mateus [Oliveira] e o João [Victor]. Espero vir agregar, ganhar o meu espaço e, futuramente, se tiver oportunidade, corresponder à altura e seguir os passos do Samuel Portugal ou do Gonda”, sublinhou.



Matheus Nogueira, que assinou contrato até junho de 2026, garantiu ser “um ‘goleiro’ muito arrojado, com boa técnica, bom trabalho com os pés”, e que se adapta “muito bem ao que os treinadores pedem”.



O guardião junta-se ao compatriota Wagner Leonardo (defesa-central) na lista de reforços de inverno do Portimonense, 11.º classificado na I Liga, com 19 pontos em 15 jogos.