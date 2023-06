Guarda-redes brasileiro Paulo Vítor está de saída do Desportivo de Chaves

“Depois de [três] épocas, 97 jogos e muitas defesas, o guarda-redes, de 34 anos, terminou o seu ciclo ao serviço do [Desportivo de] Chaves. [...] Paulo Vítor vai abraçar um projeto no futebol árabe”, avançou o emblema transmontano em nota divulgada nas redes sociais.



Paulo Vítor é a primeira saída do plantel anunciada pelo Desportivo de Chaves, que garantiu, entretanto, a permanência do médio português Ricardo Guima.



Em jeito de despedida, o clube flaviense quis deixar “uma palavra de gratidão” e votos de sucesso ao brasileiro.



“Pela forma como sempre defendeu as nossas cores, pela empatia que criou com os nossos adeptos, pela excelente relação que teve sempre connosco não poderíamos deixar uma palavra de gratidão e desejar os maiores sucessos pessoais e profissionais no seu próximo desafio”, lê-se na mesma nota.



Natural de São Mateus, no Brasil, além de ter representado o emblema ‘azul-grená’, o guarda-redes passou, antes, por Rio Ave e Varzim em solo português.