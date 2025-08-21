Guarda-redes Brian Araújo reforça Farense por duas temporadas

“O guarda-redes de 25 anos, ex-Gil Vicente, já veste a nossa camisola! Bem-vindo, Brian Araújo!”, escreveu o emblema de Faro nas redes sociais.



O jogador, que assinou vínculo por duas épocas, com mais uma de opção, iniciou a sua formação no Sporting de Braga, mas passou para o clube de Barcelos nos sub-15, em 2013.



Nas últimas cinco temporadas, já como sénior, registou um total de 11 jogos oficiais pelo Gil Vicente.



“Muito feliz por assinar pelo Farense, um clube com história e muito respeitado em Portugal. Espero ajudar a equipa dentro de campo e conseguirmos colocar de volta o Farense na I Liga”, afirmou o guardião, citado pelo clube algarvio.



Após duas jornadas, o Farense ocupa o 16.º e antepenúltimo lugar da II Liga, com apenas um ponto, visitando na próxima ronda o reduto do FC Porto B, 17.º, no domingo, às 11.00.