Guarda-redes Bruno Varela reforça Vitória de Guimarães

Formado no Benfica, Bruno Varela iniciou a carreira como sénior na equipa B encarnada, ao participar em 86 desafios entre as temporadas 2012/13 e 2014/15.O guardião representou depois o Valladolid, clube espanhol pelo qual fez um jogo em 2015/16, e defendeu as redes do Vitória de Setúbal na época 2016/17, acumulando 29 partidas na I Liga.

Internacional sub-21 por Portugal em 11 ocasiões, Bruno Varela é o terceiro guardião contratado pelo Vitória de Guimarães no mercado de transferências em curso, depois de Nicolas Tié, de 19 anos, oriundo dos ingleses do Chelsea, e de Matous Trmal, de 21, contratado aos checos do Slovacko.