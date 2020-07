Guarda-redes Carlos Henriques reforça baliza do Mafra

Natural de Silves, o guarda-redes, de 26 anos, vestiu na última época a camisola do Sporting da Covilhã por empréstimo do Portimonense, tendo realizado 26 jogos na II Liga.



O guarda-redes, que também já atuou no Paços de Ferreira na época 2018/2019, junta-se ao ponta de lança Stevy Okitokandjo e ao médio Carlos Daniel como reforço para a próxima temporada, na qual o clube presidido por José Cristo vai ser treinado por Filipe Cândido, depois de ter sido anunciada a saída de Vasco Seabra.



A época da II Liga foi dada como terminada, por decisão do Governo, devido à pandemia de covid-19.



Até ao momento da interrupção, o Mafra estava a ser uma das melhores equipas em prova, na qual ocupava, ao fim de 24 jornadas, a quarta posição, com 39 pontos, a nove dos lugares de promoção.