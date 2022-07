Guarda-redes César assina com Boavista por duas temporadas

"Tinha vontade enorme de vir para o Boavista e estou muito feliz pela forma como fui recebido pelo presidente, direção e toda a estrutura. Estou com boas sensações e muito entusiasmado. Jogar na Europa era um sonho, mas ter esta oportunidade de o fazer num dos maiores clubes de Portugal é perfeito. Estou muito grato e farei tudo para estar à altura deste desafio", referiu o brasileiro, em declarações ao sítio oficial das 'panteras'.



César, de 30 anos, estava desde março no atual terceiro colocado da Série B, mas não disputou qualquer encontro, na sequência de uma longa ligação ao Flamengo (2011-2021), intercalada com dois empréstimos ao Ponte Preta (2016) e ao Ferroviária (2017).



"Chego ao Boavista no momento certo da carreira. Sinto-me mais maduro e experiente. Também venho com a noção de que há excelentes guarda-redes no plantel, como é o caso do (Rafael) Bracali. Por isso, quero fazer bem o meu trabalho e ajudar os meus colegas a serem melhores a cada dia que passa. Vim para viver os melhores momentos da minha carreira e estou preparado para defender o Boavista até ao fim", desejou.



No percurso do internacional sub-20 'canarinho' constam as conquistas de uma Taça dos Libertadores (2019) e de uma Supertaça sul-americana (2020), ambas sob alçada do treinador português Jorge Jesus no 'mengão', bem como dois campeonatos (2019 e 2020), uma Taça do Brasil (2013), uma Supertaça (2020) e o Mundial de sub-20 (2011).



"Tenho grande expectativa relativamente ao que podemos fazer. O Boavista tem uma história incrível e eu também quero vir a fazer parte dela. Para isso, quero ajudar com o meu trabalho, mas sempre a pensar na equipa e nos seus objetivos. Já passei por outros clubes vencedores e sei da importância de se ter um grupo forte e coeso para se ter sucesso. É isso que prometo: colocar sempre o coletivo à frente do individual", concluiu.



César torna-se o sétimo reforço do Boavista para 2022/23, depois dos defesas Robson Reis (ex-Santos, Brasil) e Vincent Sasso (ex-Servette, Suíça), dos médios Masaki Watai (cedido pelo Tokushima Vortis, Japão) e Bruno Lourenço (ex-Estoril) e dos avançados Salvador Agra (ex-Tondela) e Róbert Bozeník (cedido pelo Feyenoord, Países Baixos).



O 'guardião' junta-se ao compatriota Rafael Bracali e a João Gonçalves nas opções do treinador Petit para a baliza, colmatando a saída do iraniano Alireza Beiranvand, que se desvinculou dos belgas do Antuérpia para regressar ao seu país através do Persepolis.



Os 'axadrezados', que terminaram a edição 2021/22 da I Liga no 12.º lugar, preparam a visita ao Portimonense, em 07 de agosto, relativa à jornada inaugural do campeonato.