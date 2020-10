Guarda-redes Cristian Lima reforça Boavista por empréstimo do Atlético Mineiro

“Não tenho palavras que demonstrem o sentimento por poder estar num clube grande como este. Jogo bem com os pés e tenho boa técnica. As expectativas são muito boas”, disse o guardião, em nota publicada pelos ‘axadrezados’ nas redes sociais.



Cristian Lima, de 18 anos, atuou nas camadas jovens do Atlético Mineiro e sagrou-se campeão mundial de sub-17 pelo Brasil em 2019, estreando-se no futebol europeu através do Boavista, na companhia do compatriota e colega de setor Léo Jardim.



O lote de reforços das ‘panteras’ inclui ainda os defesas Adil Rami, Chidozie, Jesús Gómez, Nathan Santos, Ricardo Mangas, Jackson Porozo, Reggie Cannon e Yanis Hamache, os médios Angel Gomes, Javi García, Nuno Santos, Sebastián Pérez e Show e os avançados Alberth Elis, Jorge Benguché e Musa Juwara.



O Boavista ocupa a 14.ª posição da I Liga, com apenas dois pontos somados em nove possíveis, e vai defrontar o Vitória de Guimarães no fim de semana de 17 e 18 de outubro, no Estádio do Bessa, no Porto, em encontro da quarta jornada.