Guarda-redes Diogo Costa renova com o FC Porto até 2030

O capitão portista, de 26 anos, cumpria contrato até junho de 2027 e estendeu agora a sua ligação aos `dragões` por mais três temporadas.

O guardião, que fez toda a sua carreira profissional nos `azuis e brancos`, viu assim o seu valor de cláusula de rescisão diminuir em 15 ME relativamente ao anterior contrato.

Diogo Costa chegou ao FC Porto em 2011/12 e estreou-se na equipa principal em 2019/20, tendo também jogado pela equipa B e nos juniores, nos quais ganhou a Youth League.

Desde 2021/22, tornou-se definitivamente o titular da baliza portista, conquistando depois o estatuto de indiscutível também na seleção `AA` portuguesa, com 42 internacionalizações e a conquista da Liga das Nações, no passado mês de junho, bem como as participações no Mundial2022 e no Euro2024.

Pelo FC Porto, venceu dois campeonatos nacionais (2019/20 e 2021/22), três Taças de Portugal (2021/22, 2022/23 e 2023/24) e duas Supertaças Cândido de Oliveira (2022/23 e 2024/25), sendo o jogador com mais anos de serviço aos `azuis e brancos` no atual plantel.

Na presente temporada, Diogo Costa soma 22 jogos em todas as competições e lidera a defesa menos batida da I Liga portuguesa, com apenas quatro golos sofridos.