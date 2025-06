Guarda-redes Diogo Pinto deixa Sporting e assina pelo Estrela da Amadora

O jovem guarda-redes, que esteve presente no Campeonato da Europa de sub-21 ao serviço da seleção portuguesa, eliminada nos quartos de final contra os Países Baixos (1-0), despediu-se dos ‘leões’ e lembrou oito anos de “momentos únicos”.



“Cheguei muito novo, cheio de sonhos, e saio com o coração cheio. Eu cresci aqui como jogador e pessoa. Aprendi muito, vivi momentos únicos e fiz amigos para a vida. Dei sempre tudo por este clube, com orgulho em cada minuto que estive em campo. A conquista do campeonato, no ano passado, foi um dos momentos mais especiais da minha curta carreira. Nunca vou esquecer as emoções que vivemos”, disse Diogo Pinto, que agradeceu a treinadores, colegas, ‘staff’, direção e adeptos.



Com três encontros disputados pela equipa principal do Sporting, todos na época 2023/24, Diogo Pinto sagrou-se campeão nacional nesse ano, sendo que, na atual temporada, apenas alinhou em cinco encontros pela equipa B, que subiu à II Liga.



O jovem guarda-redes, de 21 anos, juntou-se às duas contratações já oficializadas do defesa direito cabo-verdiano Sidny Cabral (ex-FC Viktoria Colónia, Alemanha) e do defesa central Ni Rodrigues (ex-Vitória de Guimarães) pelo conjunto ‘estrelista’.



Por outro lado, o conjunto ‘tricolor’ registou as saídas do defesa Juan Mina (fim de empréstimo), dos médios Léo Cordeiro e Leonel Bucca (final de contrato) e ainda do avançado Ronaldo Tavares (transferido para o clube brasileiro do Athletic-MG).



O Estrela da Amadora somará a terceira participação seguida na I Liga portuguesa de futebol, após a 15.ª posição, com 29 pontos, obtida na derradeira temporada.