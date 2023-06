Guarda-redes Fábio Ferreira renova com a União de Leiria até 2024

O jogador vai cumprir a quinta época consecutiva na equipa de Leiria, pela qual soma 79 jogos, oito dos quais em 2022/2023, no percurso que garantiu aos leirienses o regresso aos campeonatos profissionais e o título da Liga 3.



Fábio Ferreira, de 25 anos, fez a formação no Vieirense, Dragon Force, Padroense, FC Porto e União de Leiria, tendo, enquanto sénior, estabilizado na equipa leiriense nas últimas épocas.



“De castelo ao peito, vamos a mais um ano de luta pela nossa cidade. Juntos seremos as muralhas do castelo”, promete o guarda-redes, citado pelo departamento de comunicação da SAD.



Depois do defesa Kaká e do avançado Sérgio Ribeiro, Fábio Ferreira é o terceiro elemento cuja continuidade foi confirmada pela União de Leiria esta semana. Ao comando da equipa mantém-se Vasco Botelho da Costa.



A SAD de Leiria agendou para sábado o arranque oficial da época, com um treino matinal aberto a adeptos e comunicação social, no Complexo Desportivo da Bidoeira, no concelho de Leiria.