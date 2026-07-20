Guarda-redes Gabriel Batista deixa Santa Clara e ruma ao Botafogo

“Chegou a hora de dizer um ‘até breve’ a esta terra e a este clube que me acolheram de braços abertos. Hoje, encerro o meu ciclo a vestir a camisola do Santa Clara, mas levo comigo na bagagem o sentimento de orgulho e gratidão”, afirmou o até aqui capitão do Santa Clara, citado num comunicado do clube.



Na publicação, a formação açoriana destaca o percurso de Gabriel Batista, que foi “figura relevante na histórica caminhada que terminou com o título de campeão da II Liga” em 2023/24 e na melhor classificação de sempre do clube no campeonato (quinto lugar) na época seguinte.



“O jogador Gabriel despede-se, mas o Gabriel adepto do Santa Clara estará aqui o resto da vida. Estarei sempre a torcer por cada vitória e a celebrar cada conquista deste clube”, frisou o atleta que realizou 138 jogos ao serviço do clube açoriano.



Também o Botafogo já anunciou a contratação nas redes sociais, revelando que o guardião assinou um contrato válido até ao final de 2029.



Gabriel Batista, que chegou ao Santa Clara em 2022/23, proveniente do Flamengo, junta-se no lote de saídas a Gabriel Silva (Sporting de Braga), Klismahn (Neftchi), João Afonso (FC Porto), Serginho (Levski de Sófia), Venâncio (terminou contrato) e Carter (Vizela).



O Santa Clara, que terminou a edição de 2025/26 da I Liga no 13.º lugar, vai arrancar o campeonato com a receção ao Nacional, na primeira jornada, em 10 de agosto.

