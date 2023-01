Guarda-redes Giorgi Makaridze regressa a Portugal para representar o Marítimo

“Makaridze é jogador do Marítimo. O internacional pela Geórgia comprometeu-se com o maior das ilhas neste regresso a Portugal”, pode ler-se no comunicado dos ‘verde rubros’ no seu sítio oficial na Internet.



O sétimo reforço assegurado pelos ‘verde rubros’ desde novembro último, o segundo para a baliza, depois de Marcelo Carné, chega à Madeira após rescisão contratual com o Ponferradina – ao serviço do qual disputou sete partidas oficiais no segundo escalão espanhol - equipa que José Gomes representava antes de suceder a João Henriques no comando técnico maritimista.



No Marítimo, o guarda-redes georgiano e o treinador natural de Matosinhos vão trabalhar juntos pela quarta vez nas suas carreiras. Primeiro com as cores do Rio Ave na temporada 2018/19, seguindo-se o Almería na época 2020/21 e, na presente campanha, o Ponferradina, ambos no segundo escalão espanhol.



Em Portugal, o atleta, de 32 anos, contou igualmente com passagens pelo Moreirense e Vitória de Setúbal, na I Liga e, ainda, pelo Feirense na II Liga, tendo realizado um total de 147 jogos oficiais.



Makaridze junta-se ao também reforço Marcelo Carné e Miguel Silva no lote de opções dos madeirenses para a baliza.



Além dos dois guarda-redes, o Marítimo assegurou ainda a contratação dos avançados Léo Pereira e Brayan Riascos, do médio Val Soares e dos defesas Paulinho e René Santos.



No sentido inverso, saíram quatro atletas do clube insular: o avançado Joel Tagueu por empréstimo, Joel Soñora, Miguel Sousa e Clésio Baúque, após rescisão contratual.



Após 15 jornadas, o Marítimo segue no 17.º e penúltimo lugar da I Liga, com 10 pontos, a dois do Gil Vicente, 16.º, e a três do Santa Clara, primeira equipa acima da zona de despromoção.