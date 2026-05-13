Guarda-redes Ignacio de Arruabarrena renova com Arouca até 2028

O guardião, de 29 anos, regressou aos 'lobos' em janeiro e tinha assinado inicialmente um contrato válido até ao final da presente época, que foi agora prolongado por mais dois anos.



Após ter realizado toda a carreira no seu clube natal, o uruguaio chegou pela primeira vez a Portugal em 2022, tendo passado dois anos como dono da baliza arouquense.



Seguiu-se uma breve passagem pelos árabes do Al Wehda, antes de voltar à América do Sul, pela porta do Barcelona de Guayaquil, do Equador.



Desde o regresso a Arouca, Arruabarrena voltou a assumir rapidamente a titularidade e tem sido peça integral na segunda volta positiva da formação orientada por Vasco Seabra na I Liga, em que ocupa o 10.º lugar, com 39 pontos, quando falta uma jornada para o fim.