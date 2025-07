Guarda-redes João Gonçalves troca Boavista pelo AVS

“Sinto-me muito bem, tive uma etapa delicada com a lesão, mas sinto que fiquei mais forte, tanto a nível físico como, principalmente, mental. Fiquei mais resiliente. Agradeço por tudo o que se passou e por estar a 1000% e pronto a ajudar a Vila das Aves”, disse João Gonçalves, citado nas redes sociais da SAD avense.



O guarda-redes, de 24 anos, assinou por três épocas com o AVS, até 2028, após ter recuperado de uma lesão que lhe custou largos meses da temporada anterior, numa carreira com passagens por Leixões, Padroense, Leça do Balio e Salgueiros, antes de se estrear como profissional no Boavista.



“Os avenses podem esperar de mim muito trabalho e muita dedicação. Vou fazer de tudo para ajudar e espero o apoio deles para nos ajudarem a concretizar os nossos objetivos”, acrescentou João Gonçalves, que no AVS vai ter a concorrência dos repetentes Simão Bertelli e Pedro Trigueira.



João Gonçalves é o nono reforço do AVS para 2025/26, depois de asseguradas as contratações dos defesas Leonardo Rivas (ex-Cerro Porteño, do Paraguai) e Guillem Molina (ex-Ibiza, Espanha), dos médios Rafael Barbosa (ex-Radomiak Radom, Polónia), Pedro Lima (ex-Palmeiras, Brasil) e Ángel Algobia (ex-Levante, Espanha), e dos avançados Diego Duarte (cedido pelo Nacional, do Paraguai), Kodisang (ex-Sundowns, África do Sul) e Guilherme Neiva (ex-Oliveira do Hospital).