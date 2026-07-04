Futebol Nacional
Guarda-redes João Valido reforça plantel do Desportivo de Chaves
O guarda-redes João Valido, anteriormente ao serviço do Arouca, da I Liga, é o mais recente reforço do Desportivo de Chaves para a temporada 2026/27, anunciou hoje o emblema da II Liga de futebol.
O guardião, de 26 anos, assinou contrato com os transmontanos por dois anos, num acordo válido até ao final da época 2027/28, adiantou à Lusa fonte do clube.
João Valido chega ao Desportivo de Chaves após quatro temporadas consecutivas no Arouca, tendo cumprido 26 jogos na I Liga.
O futebolista representou antes a equipa principal e os sub-23 do Vitória de Setúbal, após passagem pelos escalões de formação do emblema sadino e do Benfica.
O guarda-redes setubalense é o segundo reforço anunciado pela SAD transmontana para a nova temporada, depois da contratação do avançado André Rodrigues (ex-Marítimo).
João Valido chega ao Desportivo de Chaves após quatro temporadas consecutivas no Arouca, tendo cumprido 26 jogos na I Liga.
O futebolista representou antes a equipa principal e os sub-23 do Vitória de Setúbal, após passagem pelos escalões de formação do emblema sadino e do Benfica.
O guarda-redes setubalense é o segundo reforço anunciado pela SAD transmontana para a nova temporada, depois da contratação do avançado André Rodrigues (ex-Marítimo).