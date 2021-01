Guarda-redes Kosuke Nakamura apresentado como reforço do Portimonense

Nakamura, de 25 anos, foi contratado aos japoneses do Kashiwa Reysol, clube no qual fez a sua formação, tendo representado a seleção do Japão em seis ocasiões.



“O Portimonense, um clube bastante famoso no Japão, já há algum tempo que se manifestou interessado na minha contratação e como senti que me queria, decidi sem pensar”, disse o jogador, durante a apresentação, no Estádio Municipal de Portimão.



Nakamura indicou que a decisão foi também influenciada “pelas boas referências do clube transmitidas pelos compatriotas Anzai e Gonda”, ambos conhecedores do trabalho efetuado no Portimonense.



“É a primeira experiência fora do Japão e agora quero adaptar-me o mais rapidamente à cultura portuguesa e ao país, para dar o máximo de mim e ajudar o grupo”, concluiu.



O presidente da SAD do Portimonense, Rodiney Sampaio, indicou que a contratação do “conceituado internacional japonês é mais uma forma de reforçar a equipa, na caminhada que tem como objetivo a manutenção” no escalão principal do futebol português.



O dirigente do clube algarvio assegurou que as contratações ainda não estão fechadas, estando o clube no mercado à procura de soluções para reforçar outros setores da equipa, de acordo com as indicações do treinador Paulo Sérgio.



Nakamura junta-se ao médio brasileiro Ewerton e ao avançado português Bruno Moreira (ex-jogador do Rio Ave) na lista de reforços contratados pelo emblema algarvio após a abertura do mercado de transferências, em janeiro.



Depois de 13 jornadas disputadas, o Portimonense é o 16.º classificado da I Liga portuguesa de futebol, com o mesmo número de pontos (11) do que Boavista e Famalicão, equipas que estão na zona de despromoção.