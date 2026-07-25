Futebol Nacional
Guarda-redes Léo Linck é reforço do Estrela da Amadora por empréstimo
O guarda-redes brasileiro Léo Linck é reforço do Estrela da Amadora, por empréstimo do Botafogo até ao final da época, informou hoje o conjunto amadorense, que disputa a I Liga portuguesa de futebol.
“O Estrela da Amadora vem por este meio informar que chegou a acordo com o Botafogo para a contratação, a título de empréstimo, do guarda-redes Leonardo Linck, que passará a integrar o plantel da equipa principal”, refere o clube ‘tricolor’ na sua página oficial.
Linck, que representou o clube do Rio de Janeiro no último ano e meio, junta-se ao lote de reforços do Estrela Amadora e terá a sua primeira experiência no estrangeiro após uma longa passagem pelo Athletico Paranaense, no qual completou a sua formação.
Linck, que representou o clube do Rio de Janeiro no último ano e meio, junta-se ao lote de reforços do Estrela Amadora e terá a sua primeira experiência no estrangeiro após uma longa passagem pelo Athletico Paranaense, no qual completou a sua formação.