Guarda-redes Léo Linck é reforço do Estrela da Amadora por empréstimo

“O Estrela da Amadora vem por este meio informar que chegou a acordo com o Botafogo para a contratação, a título de empréstimo, do guarda-redes Leonardo Linck, que passará a integrar o plantel da equipa principal”, refere o clube ‘tricolor’ na sua página oficial.



Linck, que representou o clube do Rio de Janeiro no último ano e meio, junta-se ao lote de reforços do Estrela Amadora e terá a sua primeira experiência no estrangeiro após uma longa passagem pelo Athletico Paranaense, no qual completou a sua formação.



