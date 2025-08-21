Guarda-redes Lucas Cañizares assina pelo Tondela até 2028
O guarda-redes espanhol Lucas Cañizares, que estava ligado ao Farense, assinou até 2028 com o Tondela, anunciou hoje a SAD do clube da I Liga portuguesa de futebol.
"É oficial. Lucas Cañizares é jogador do Tondela. O guarda-redes de 23 anos assina um contrato válido até final de junho de 2028 e torna-se, desta forma, no 11º reforço para a nova época dos ‘auriverdes’”, informaram.
Cañizares fez toda a formação no Real Madrid, tendo chegado ao Farense na época passada, para representar a equipa de sub-23, antes de ser cedido, a meio do exercício, ao Feirense, pelo qual participou em 13 jogos na II Liga.
Em declarações divulgadas pelo clube, o novo número '30' dos beirões considerou que esta mudança é, “sem dúvida, um passo em frente” na sua carreira de guarda-redes.
O guardião, que já treinou hoje com o plantel, junta-se ao lote de reforços assegurados pelo Tondela para esta época, depois de Christian Marques, Brayan Medina, Joe Hodge, Xabi Huarte, Rémy Vita e Afonso Rodrigues.
