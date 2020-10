Guarda-redes Magrão assina pelo Rio Ave e Carlos Alves é emprestado ao Trofense

Audenirton Soares da Silva, mais conhecido por Magrão, tem 20 anos e vai cumprir a primeira experiência no futebol europeu, após um percurso formativo repartido entre o Fortaleza e o Palmeiras, pelo qual conquistou o campeonato do Brasil sub-20 em 2018.



O jogador natural de Pindoretama é o 10.º reforço do Rio Ave, além do guarda-redes Léo Vieira, dos defesas Aderllan Santos, Ivo Pinto e Nando Pijnaker, dos médios Francisco Geraldes e Pelé e dos avançados André Pereira, Gelson Dala e Ryotaro Meshino.



Magrão substitui Carlos Alves, de 22 anos, que renovou o vínculo com os vila-condenses até junho de 2022 e foi cedido ao Trofense, do terceiro escalão nacional, após nove épocas de evolução nas camadas jovens e nenhuma aparição pela equipa principal.



O Rio Ave ocupa a 13.ª posição da I Liga, com três pontos em nove possíveis, e vai receber o líder Benfica no fim de semana de 17 e 18 de outubro, no Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde, num encontro da quarta jornada.