Guarda-redes Mateus Pasinato regressa a Portugal para jogar no Felgueiras

Depois da passagem pela equipa de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães, entre 2019 e 2022, na qual cumpriu 95 jogos oficiais, o guardião, de 33 anos, representou o América Mineiro, que militava na Série A brasileira em 2023, e o Cuiabá, que, em 2024, jogou no principal campeonato do Brasil, e, em 2025, na Série B.



O guarda-redes brasileiro é o terceiro reforço do Felgueiras, 10.º classificado da II Liga, no presente mercado de transferências, após as chegadas do defesa-central Aidara, ex-Académico de Viseu, e do avançado Tiago Leite, ex-Alverca.

