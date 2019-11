Guarda-redes Renan Ribeiro de volta aos treinos do Sporting "sem limitações"

O habitual `dono` da baliza dos `leões` tem estado ausente dos treinos devido a uma lesão no adutor da perna direita, mas acabou por falhar apenas o jogo da Liga Europa, devido aos jogos das seleções e à Taça de Portugal, competição da qual o Sporting já não estava em prova.

Para a visita de domingo ao Gil Vicente (10.º), a disputar a partir das 20:00 em Barcelos, e a contar para a 12.ª jornada do campeonato, o treinador Silas deve voltar, assim, a contar com Renan.

Na quinta-feira, a titularidade na baliza foi entregue a Luís Maximiano, enquanto o guarda-redes suplente foi Diogo Sousa, habitual titular nos sub-23.

Na sessão de treino de hoje em Alcochete, Silas contou ainda com Jovane Cabral e Sebastian Coates em "treino condicionado no relvado", numa sessão com algumas caras novas.

Os titulares do jogo com o PSV fizeram trabalho no ginásio e Silas `organizou` o trabalho no relvado com João Ricciulli, Gonçalo Costa, Tiago Rodrigues, Hugo Cunha, João Goulart, Babacar Fati, Loide Augusto e Echedey Carpintier, jogadores da formação.

O Sporting volta a treinar às 10h00 de sábado, na Academia, seguindo-se a conferência de imprensa de Silas.