Guarda-redes Simão Bertelli reforça o Leixões

O guarda-redes, de 33 anos, chega aos matosinhenses após ter acertado a rescisão contratual com o AVS, emblema que representou nas últimas três temporadas e pelo qual totalizou 37 jogos.



Além do AVS, Bertelli já tinha representado o Paços de Ferreira, em 2019/20 e na primeira metade de 2020/21, mas o guardião fez o seu percurso predominantemente pelo futebol brasileiro.



"Conheço perfeitamente a história e grandeza do Leixões. Quando soube do interesse do clube, fiquei muito entusiasmado e, felizmente, deu tudo certo. Acredito que me vou integrar muito rapidamente e, com os meus companheiros, equipa técnica e 'staff', vamos fazer uma grande temporada", disse o jogador, em declarações aos meios do clube.



Depois de garantir a continuidade em definitivo de Miguel Sousa (ex-Casa Pia) e Semeu Commey (ex-Estrela da Amadora) e adicionar Caio Secco (ex-Moreirense), Simão Bertelli é a quarta contratação oficializada pelos 'bebés do mar' para a época 2026/27.



