Guarda-redes Simão Bertelli regressa a Portugal para defender o AVS

Simão, de 30 anos, representava o ABC, após várias épocas no Operário Ferroviário, também do Brasil, com um empréstimo pelo meio (em 2019/20 e metade de 2020/21) ao Paços de Ferreira, no qual alinhou somente em sete encontros, e vai assinar um contrato válido por uma temporada.



De regresso a Portugal, Simão disse estar “muito motivado com esse grande projeto” do AVS, falou em “muita alegria e vontade de trabalhar” e prometeu “dedicação e dar o máximo para ajudar”.



“Gosto de jogar subido para controlar a profundidade e ser mais um na construção, mas, acima de tudo, sou trabalhador e dedicado. Quero ajudar o máximo um clube que tem tudo para crescer em Portugal”, disse ainda Simão Bertelli aos canais de comunicação do clube.



No AVS, Simão vai ter a concorrência de Pedro Trigueira, que tem sido primeira opção até ao momento, e o seu compatriota Lucas Moura, que concluiu a formação em Portugal, no Vilafranquense.