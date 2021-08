Guarda-redes sueco Philip Tear é reforço do Tondela

“É oficial, Philip Tear é o mais recente reforço do CD Tondela. O guarda-redes sueco de 22 anos é auriverde até junho de 2023 (…)”, indicou o clube.



O guarda-redes chega proveniente do Juventud Somorrostro, emblema da terceira divisão espanhola.



“Sinto-me preparado. Trabalhei muito para chegar aqui e tenho muitas ‘ganas’ de estar no Tondela e acrescentar o que puder dentro e fora do campo”, disse Tear, citado pelo clube.



De saída da equipa orientada porPaco Ayestarán está o croata Tomislav Štrkalj, com o Tondela a informar também hoje que o avançado foi cedido ao NK Hrvatski Dragovoljac, equipa pela qual já jogou e marcou no domingo, no campeonato croata.