Guardião Miguel Carvalho renova com Farense por uma temporada

“Muito feliz por renovar com este grande clube. Agora é voltar ao trabalho para poder contribuir com muita dedicação e vontade de voltar a por este clube histórico na I Liga”, disse o jogador, de 29 anos, citado pelo emblema de Faro.



Miguel Carvalho representou o clube de Faro durante quase toda a formação – iniciada no Internacional de Almancil – e estreou-se como sénior pelo Farense na época 2016/2017.



Passou depois por Moura, Condeixa e Olhanense, antes de voltar a Faro na época 2021/22.



O Farense, 17.º classificado na edição de 2024/25 da I Liga, voltou à II Liga dois anos depois e será orientado pelo treinador Jorge Silas, que sucedeu a Tozé Marreco.