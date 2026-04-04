Guerra sem quartel e escândalo. Sporting-Santa Clara destacado em Espanha, França e Itália

Marca escreve que a partida foi repleta de decisões questionáveis, todas a favor dos leões. O jogo começou com um golo logo no início do Santa Clara, e imediatamente depois, o árbitro impediu que a equipa açoriana ampliasse a vantagem com uma falta marcada sobre Ricardo Mangas quando Gabriel Silva estava prestes a entrar na área. escreve que a partida foi repleta de decisões questionáveis, todas a favor dos leões. O jogo começou com um golo logo no início do Santa Clara, e imediatamente depois, o árbitro impediu que a equipa açoriana ampliasse a vantagem com uma falta marcada sobre Ricardo Mangas quando Gabriel Silva estava prestes a entrar na área.





Aos 82 minutos, quando o Sporting vencia por 3-1, Gonçalo Paciência marcou um golo que poderia relançar o jogo, mas o lance foi invalidado por decisão da arbitragem, gerando forte contestação.

A imprensa de Espanha destacou o clima de "guerra sem quartel" no futebol português, citando as críticas de clubes rivais como o Benfica e o FC Porto, que apontaram erros graves no trabalho do árbitro da partida.









A Sky Sports italiana foi contundente na descrição deste caso, que classifica como "não tendo precedentes". Sky Sport não tem dúvidas de que existe "um clima infernal na Liga Portugal". O jornal AS escreveu que "Portugal clama por um escândalo de arbitragem sem precedentes" e publicou os lances polémicos da partida em Alvalade"A Sky Sports italiana foi contundente na descrição deste caso, que classifica como "não tendo precedentes". Sky Sport não tem dúvidas de que existe "um clima infernal na Liga Portugal".







Por fim, o jornal L'Equipe escreve que "este episódio surge numa altura em que, desde o início da época, muitas situações terão sido favoráveis ao Sporting".





Esta não é a primeira vez que o confronto entre estas equipas gera polémica. Em dezembro de 2025, um jogo nos Açores já tinha sido marcado por decisões do VAR extremamente demoradas (até 12 minutos) e queixas formais do Santa Clara ao Conselho de Arbitragem.





Outra polémica aconteceu um mês antes, em novembro de 2025, quando um canto mal assinalado a favor do Sporting acabou com o golo de Hjulman, nos descontos, que deu o triunfo aos leões.