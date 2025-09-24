Gustavo Assunção regressa ao AFS e reencontra João Pedro Sousa

Assunção, de 25 anos, somou 27 jogos e quatro golos pelo AVS em 2024/25 e reencontra João Pedro Sousa, técnico que o lançou no Famalicão, em 2019/20, e que sucedeu a José Mota no comando dos avenses.



Citado pelo clube, o médio disse estar “bem, motivado e preparado para ajudar”, sublinhando a confiança que tem no treinador e na sua capacidade para “dar confiança ao grupo, implementar a ideia de jogo e ajudar o AFS a alcançar os seus objetivos”.



"Identifico-me com os valores e com o espírito de família que o clube representa. O mínimo que merece é estar na I Liga na próxima época”, acrescentou o jogador, formado no Atlético de Madrid e que em Portugal representou apenas Famalicão e AFS, além de uma curta passagem pelo Galatasaray.