Gustavo Henrique renova contrato com o Estrela da Amadora

Gustavo Henrique, de 24 anos, cumpriu uma temporada ao serviço dos amadorenses, na II Liga, com seis golos apontados em 22 partidas realizadas, tendo chegado à equipa tricolor oriundo do Penafiel, clube que representou nas duas temporadas anteriores.Com um percurso iniciado no Brasil, por Trindade, Anápolis e Grêmio Anápolis, Gustavo Henrique também conta com uma breve passagem pelos sub-23 do Sporting de Braga.Os estrelistas contam com quatro reforço neste retorno à elite do futebol português: os médios Pedro Sá (ex-Portimonense), Léo Cordeiro (ex-Mafra) e Manuel Keliano (ex-1.º de Agosto, de Angola), e ainda o avançado Léo Jabá (ex-São Bernardo, do Brasil).Por outro lado o guarda-redes Bruno Brígido, os defesas Miguel Lopes e Gaspar, os médios Aloísio e Vitó e os avançados Ronald Pereira e Kikas renovaram os contratos.Eliminado na primeira fase da Taça da Liga pelo Portimonense (3-1), a equipa orientada por Sérgio Vieira estreia-se na edição 2023/24 da I Liga com uma receção ao Vitória de Guimarães, a partir das 18h00 de 13 de agosto, no Estádio José Gomes, na Amadora.Antes, o Estrela da Amadora ainda tem testes de pré-temporada por disputar, com dois duelos no sábado, frente a Benfica B e aos italianos da Roma, e em 5 de agosto, frente ao Belenenses e aos angolanos do Petro de Luanda, a contar para o Troféu José Gomes.