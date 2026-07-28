Gustavo Sá deixa estágio do Famalicão rumo ao Nottingham Forest





(Com Lusa)





O futebolista, de 21 anos, viajou para o Algarve, onde o clube inglês se encontra a realizar um estágio de pré-temporada, devendo formalizar a mudança para a equipa da Liga inglesa.O negócio entre o Famalicão e o Nottingham Forest deverá ser concretizado por 20 milhões de euros, estando posteriormente previsto o empréstimo ao Olympiacos.O médio já não participará, assim, no torneio de Como, que arranca hoje e no qual a formação minhota vai disputar jogos de 45 minutos frente aos franceses do Lens e aos ingleses do Crystal Palace.Formado no Famalicão, Gustavo Sá afirmou-se nas últimas temporadas na equipa principal e prepara-se agora para prosseguir a carreira no estrangeiro, depois de representar o clube minhoto desde os escalões de formação.